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        Denizli'de motosikletin devrilmesi sonucu anne öldü, oğlu yaralandı

        Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:46
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        Denizli'de motosikletin devrilmesi sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
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        Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Salih Deryan idaresindeki plakasız motosiklet Kerimler Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Yola savrulan motosikletin sürücüsü Deryan ile motosikletteki annesi Fatma Deryan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Deryan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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