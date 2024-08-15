Denizli'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Saklandığı evde gözaltına alınan ve 1.05 promil alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü B.K.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

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