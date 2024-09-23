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        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:21
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        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Süleyman Talha Aktaş'ın kullandığı (33) plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, savrulduğu tarladaki taş duvara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Maden mühendisi olduğu öğrenilen Süleyman Talha Aktaş'ın, Kale ilçesinde çalıştığı maden ocağına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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