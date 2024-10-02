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        Denizli'de yerel üzüm ırklarının tanıtılması için üzüm şenliği düzenlenecek

        Yaklaşık 30 çeşit sofralık üzüm çeşidinin yetiştiği Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel üzüm ırklarının tanıtılması ve ıslah edilmesi amacıyla 3. Avşar Üzüm Şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:33
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        Denizli'de yerel üzüm ırklarının tanıtılması için üzüm şenliği düzenlenecek
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        Yaklaşık 30 çeşit sofralık üzüm çeşidinin yetiştiği Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel üzüm ırklarının tanıtılması ve ıslah edilmesi amacıyla 3. Avşar Üzüm Şenliği düzenlenecek.

        Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden düzenlediği basın toplantısında organizatörlüğünü yaptığı şenliğin 5 Ekim Cumartesi Günü saat 14.00'te başlayacağını söyledi.

        İlçede yaklaşık 30 çeşit üzümün yetiştiğini belirten Tok, şenliği Avşar köyünün tanıtılması, köylülerin bir araya gelmesi, köyde yaklaşık bin yıldır üretilen üzümün tanıtılması ve geleceğe aktarılması adına düzenlediklerini belirtti.

        Köyde yaşatılan gelenekleri paylaşmak istediklerini söyleyen Tok, şunları söyledi:

        "Köyümüz geleneklerine son derece bağlı bir köy. Bu geleneklerimizi şehrimizin halkıyla paylaşmak üzere bir gün geçirmek istiyoruz. Etkinliğimizde üzüm yarışması yapılacak. Bizim köyümüze has Avşar Zeybeğimiz var, onun gösterisi yapılacak. Avşar Beyleri türküsü vardır. Bu türkünün hikayesi canlandırılmaya çalışılacak. Pekmez yapımı, salıncak ve kındırgeç kurulumu yapılacak. Köyümüze has çakalçömen tatlısının sunumu yapılacak. Bu tatlının özünde pekmez var. İçinde haşhaş, susam, badem ve ceviz olan bir tatlıdır. Yüz yıllar ötesinden getirdiğimiz Türk mutfağının özel bir lezzetidir. Onun sunumunu yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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