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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:18
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, McLemore 12, Arca Tülüoğlu, Tyler Cook 14, Ayberk Olmaz 3

        Mersinspor: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5

        1. Periyot: 20-21

        Devre: 33-42

        3. Periyot: 46-58

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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