Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, McLemore 12, Arca Tülüoğlu, Tyler Cook 14, Ayberk Olmaz 3
Mersinspor: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5
1. Periyot: 20-21
Devre: 33-42
3. Periyot: 46-58
DENİZLİ
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