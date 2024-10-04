Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü

Burada öğretmen ve arkadaşlarının katılımıyla Sarper için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi, pasta kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 23 Mayıs 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin 12 yaşına giren oğlu Sarper'in doğum gününü kutlamak için Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.