Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton balık pişirildi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton balık pişirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen 12. Hamsi Festivali'nde katılımcılara yaklaşık 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

        Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Büyükşehir ve Merkezefendi belediyeleri iş birliğinde organize edilen Hamsi Festivali, Adliye Parkı'nın karşısındaki boş alanda düzenlendi.

        Horon gösterilerinin sergilendiği etkinlikte yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirilerek ekmek arasında katılımcılara ikram edildi.

        Yöresel lezzetlerin de tadımının yapıldığı festivalde stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

        Dernek Başkanı Birol Konak, festivale yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Programa Vali Ömer Faruk Coşkun,​​​​​​​ TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Denizlispor düşüşte
        Denizlispor düşüşte
        Denizli'deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun...
        Denizli'deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun...
        Filipinler vatandaşı, Denizli'de Müslüman oldu
        Filipinler vatandaşı, Denizli'de Müslüman oldu
        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Merkezefendi kötü başladı
        Merkezefendi kötü başladı
        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü
        Denizli'de jandarmadan şehidin oğluna sürpriz doğum günü