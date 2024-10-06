Denizli'de Hamsi Festivali'nde yaklaşık 5 ton balık pişirildi

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun,​​​​​​​ TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da katıldı.

Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Büyükşehir ve Merkezefendi belediyeleri iş birliğinde organize edilen Hamsi Festivali, Adliye Parkı'nın karşısındaki boş alanda düzenlendi.

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