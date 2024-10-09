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        Denizli'de polis ve jandarmaya 141 yeni araç tahsis edildi

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 141 yeni araç teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:01
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        Denizli'de polis ve jandarmaya 141 yeni araç tahsis edildi
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        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 141 yeni araç teslim edildi.

        İçişleri Bakanlığının hayırseverlerin desteğiyle aldığı araçların teslimi dolayısıyla, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, araçların kentin huzuru için kullanılacağını belirtti.

        Araçların 120'sinin Emniyet, 21'inin de Jandarma teşkilatında hizmete alınacağını kaydeden Coşkun, "Araçların hizmete alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere hayırseverlerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Araçlarımızın bir kısmını hayırseverlerimizin desteği ile sağladık. Bir kısmı ise devletimizin imkanlarıyla sağlandı. Bu araçların hizmete alınmasıyla birlikte iki teşkilatımızın da kapasitelerinde artış olacaktır." diye konuştu.

        Tören, dua ve kurban kesilmesinin ardından araçların görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.

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