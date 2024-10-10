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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:08
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 35 operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 bin 394 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram eroin, 38 gram skunk, 7 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 159 bin 730 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü cezaevine gönderildi, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 43 kişi hakkında da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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