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        Denizli'de bir kişi otelde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal otelde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:37
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        Denizli'de bir kişi otelde ölü bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal otelde ölü bulundu.

        Karahayıt Mahallesi'ndeki termal otele giden Ali Aktaş'tan (34) haber alamayan arkadaşları durumu otel yetkililerine bildirdi.

        Odaya giren çalışanlar Aktaş'ı hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aktaş'ın öldüğünü belirledi.

        Aktaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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