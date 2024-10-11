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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den Denizli'de keşkek hayrı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ahilik Haftası dolayısıyla keşkek hayrı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:32
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'den Denizli'de keşkek hayrı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ahilik Haftası dolayısıyla keşkek hayrı yaptı.

        Merkezefendi ilçesindeki Arasta Camisi önünde cuma namazı öncesi gerçekleştirilen keşkek hayrında, vatandaşlara keşkek dağıtıldı.

        Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

        Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yaptıkları keşkek hayrını bu yıl da gerçekleştirdiklerini dile getiren Zeybekci, "Buradaki tüm esnaflarımıza hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyorum. Bu tür gelenekleri yaşatmak son derece önemli. Bizi bir araya getiren, dostları selamlaştıran, dostlukları ve arkadaşlıkları güçlendiren bir etkinlik." dedi.

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