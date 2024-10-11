Denizli'de öğretmeni darbeden inşaat işçisi tutuklandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğretmeni darbeden inşaat işçisi tutuklandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğretmeni darbeden inşaat işçisi tutuklandı.
Cumhuriyet İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni R.T, dün öğrencilerin inşaata kaçırdığı top nedeniyle işçi B.K. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönen olayda R.T, darp sonucu yaralandı.
Polis ekiplerince hastaneye kaldırılan R.T'nin burnunun kırıldığı tespit edildi.
R.T'nin şikayetiyle gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının inşaata kaçan topu geri vermediği için öğretmenle tartıştığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.