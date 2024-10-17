Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 243 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 930 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirildi.