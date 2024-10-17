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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:16
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 243 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 930 lira, 300 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı cezaevine gönderildi, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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