Denizli'de pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı
Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı.
Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinde S.E, Y.C. ve H.D'nin semt pazarlarında satmak üzere sahte zeytinyağı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.
Şüphelilerin depo olarak kullandığı bir oto tamirhanesine operasyon düzenleyen ekipler, depoda 630 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı yaptığı belirtildi.
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