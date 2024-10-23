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        Denizli'de pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı

        Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:24
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        Denizli'de pamuk ve soya yağlarından sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı
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        Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinde S.E, Y.C. ve H.D'nin semt pazarlarında satmak üzere sahte zeytinyağı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

        Şüphelilerin depo olarak kullandığı bir oto tamirhanesine operasyon düzenleyen ekipler, depoda 630 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı yaptığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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