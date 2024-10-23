Denizli'de 2 bin 520 koli taklit havlu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi kentte tekstil atölyesi işleten S.K'nin Pınarkent Mahallesi'nde taklit havlu üretim ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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