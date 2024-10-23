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        Denizli'de 2 bin 520 koli taklit havlu ele geçirildi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çeşitli markaların taklidi 2 bin 520 koli havlu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:36
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        Denizli'de 2 bin 520 koli taklit havlu ele geçirildi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çeşitli markaların taklidi 2 bin 520 koli havlu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi kentte tekstil atölyesi işleten S.K'nin Pınarkent Mahallesi'nde taklit havlu üretim ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin deposuna düzenlenen baskında 2 bin 520 koli taklit havlu bulundu.

        Ekipler, şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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