Denizli'de 2 bin 520 koli taklit havlu ele geçirildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çeşitli markaların taklidi 2 bin 520 koli havlu ele geçirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çeşitli markaların taklidi 2 bin 520 koli havlu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi kentte tekstil atölyesi işleten S.K'nin Pınarkent Mahallesi'nde taklit havlu üretim ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin deposuna düzenlenen baskında 2 bin 520 koli taklit havlu bulundu.
Ekipler, şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.
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