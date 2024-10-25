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        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz görevine başladı

        Denizli'nin Kale ilçesine atanan Kaymakam Burak Gürbüz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:21
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        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz görevine başladı
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        Denizli'nin Kale ilçesine atanan Kaymakam Burak Gürbüz, görevine başladı.

        Gürbüz, kaymakamlık önünde protokol üyelerince karşılandı.

        Karşılama sonrası ilçe protokolünü makamında kabul eden Gürbüz, ilçeyle ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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