Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadele programı kapsamında üretim seferberliğinin başlayacağını, gelecek yıl yaza doğru piyasanın canlanacağının görüleceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, enflasyonla mücadele programı kapsamında üretim seferberliğinin başlayacağını, gelecek yıl yaza doğru piyasanın canlanacağının görüleceğini belirtti.

        AK Parti Çameli 8. Olağan İlçe Kongresi, Çameli Belediyesi Sezgin Özdemir Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, yerel seçimlerde istedikleri gibi bir sonuç alamadıklarını, bu konuda önce kendilerine bakarak bir değerlendirme yapmalarının gerektiğini belirtti.

        Yerel yönetimlerde milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini ancak merkezi hizmetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarda olduklarını söyleyen Zeybekci, bu iktidarın da ilelebet devam edeceğine inandığını ifade etti.

        Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar dolar seviyesine ulaştığını, altın rezervinde de 8. ülke haline geldiklerini dile getirdi.

        Geçen sene bir yıl içinde 1 milyon 100 bin kişinin yeni iş sahibi olduğunu kaydeden Zeybekci, "Geçen sene G 20 içinde en fazla büyüyen ikinci ülke olduk. Sıkıntılarımız var mı, var. Yanlışlar yaptık mı ekonomide? İyi niyetli olarak. Hiçbir şey yapmayan insan hiç hata yapmaz. Bütün dünyada çalkalandı enflasyon. Bütün dünyada faizler tavan yaptı. Pandemi geldi. Etrafımızdaki savaşlar aldı başını gidiyor. Türkiye'nin pazarı bunlar hep. Avrupa Birliği sıfır büyümeye hatta eksi büyümeye gitti." dedi.

        EYT'nin 2024'deki maliyetinin 800 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, asgari ücret ile emekliye ve memura verilen ücretin yeterli olmadığını ancak para dağıtarak refah sağlamanın da mümkün olmadığını kaydetti.

        Enflasyonla mücadele veya refahı arttırmanın yolunun para dağıtmak değil üretmekten geçtiğini dile getiren Zeybekci, "Ürettiğini artırırsan verdiğin paranın anlamı olur. Onun için ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonla ilgili bu mücadeleyi yaparken üretim seferberliği... O da başlıyor. Meclis şimdi arı gibi çalışıyor. Yatırımın, üretimin, istihdamın artması için ne engeller varsa onları ortadan kaldırmak için arı gibi çalışacak. Önümüzdeki seneye yaza kadar bu seferberlik devam edecek. Önümüzdeki sene bu enflasyon denen bela yüzde 20'nin altına düşüyor. 2026'da yüzde 10'lar civarında olacak. Önümüzdeki sene yaza doğru piyasanın canlandığını göreceğiz hep beraber. İşlerin hareketlenmeye başladığını göreceğiz. Hiç merak etmeyin."

        Mevcut AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın tek aday olduğu kongreye AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Denizli'de orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'de orman yangını 4'üncü gününde
        Denizlispor'a puan tesellisi
        Denizlispor'a puan tesellisi
        Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Kazada ölen kızı için yazdığı şiir, 15 yıl sonra türkü oldu
        Kazada ölen kızı için yazdığı şiir, 15 yıl sonra türkü oldu
        AK Parti'li Zeybekci Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Zeybekci Baklan İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Denizli'de orman yangını 3'üncü gününde
        Denizli'de orman yangını 3'üncü gününde