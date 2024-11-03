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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:38
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 20, Tyler Cook 12, Lomazs 8, Ayberk Olmaz 9, McLemore 11, Arca Tülüoğlu 3, Berke Aygündüz, Shittu 10, Bleijenbergh 7, İsmail Karabilen

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 24, Erdi Gülaslan 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Arda Berk Kaya, Love 11

        1. Periyot: 17-16

        Devre: 44-31

        3. Periyot: 62-54

        Beş faulle oyundan çıkan: 36.45 McLemore (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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