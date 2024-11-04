Kale'de zeytin festivali düzenlendi

Festivalde en iyi yeşil zeytin ve en iyi siyah zeytin yarışması gerçekleştirildi, dereceye girenlere ödül verildi.

Yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte bisiklet yarışları, mehteran ve balon gösterileri, temsili zeytin hasadı yapıldı.

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