Kale'de zeytin festivali düzenlendi
Denizli'nin Kale ilçesinde, Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.
Denizli'nin Kale ilçesinde, Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.
Yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte bisiklet yarışları, mehteran ve balon gösterileri, temsili zeytin hasadı yapıldı.
Festivalde en iyi yeşil zeytin ve en iyi siyah zeytin yarışması gerçekleştirildi, dereceye girenlere ödül verildi.
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