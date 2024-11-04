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        Kale'de zeytin festivali düzenlendi

        Denizli'nin Kale ilçesinde, Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:25
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        Kale'de zeytin festivali düzenlendi
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

        Yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte bisiklet yarışları, mehteran ve balon gösterileri, temsili zeytin hasadı yapıldı.

        Festivalde en iyi yeşil zeytin ve en iyi siyah zeytin yarışması gerçekleştirildi, dereceye girenlere ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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