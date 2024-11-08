Pamukkale'deki oteller ara tatili dolu geçirecek

SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, 9 günlük birinci dönem ara tatilini dolu geçirecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Kleopatra Havuzu ile misafirlerine benzersiz deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri'nin, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çektiğini söyledi.

Bölgenin ara tatilde ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilgi gördüğünü anlatan Şen, konaklama tesislerindeki rezervasyonların işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Tesislerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını ve halen rezervasyon taleplerinin olduğunu belirten Şen, tesislerin çocuk misafirleri de düşünerek hem dinlendirici hem de eğlenceli program sunmaya gayret ettiğini dile getirdi.

- Denizli-Aydın Otoyolu'nun etkisi

Şen, geçen yıl ara tatili yüksek oranda dolulukla geçirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Havaların soğumasıyla özellikle termal ve sağlık turizmi ön plana çıkmaya başladı. Şu an itibarıyla da Pamukkale'ye özellikle kaplıca turu için çok talep var. Bu ara tatille de birleşince talep çok daha fazla olmaya başladı. Geçen yıllarda da özellikle tatil döneminde Pamukkale'nin neredeyse yüzde 100 dolulukları yakaladığını görmüştük. Şimdi farklı bir durum daha var. Denizli-Aydın Otoyolu açıldı ve İzmir, Aydın ve Manisa, o güzergahtaki ulaşım çok daha kolaylaştı. Bunun etkisini zaman içinde ciddi anlamda göreceğiz. Pamukkale ve Denizli'deki diğer turistik bölgeler de özellikle civar şehirlerden çok daha fazla talep almaya başlayacak. Bodrum, Kuşadası, Fethiye'den özellikle gelir düzeyi yüksek insanların ciddi anlamda talep gösterdiğini görüyoruz. Bunların da talebi oluştuğu zaman başarılı bir kış sezonunu bu bölgemizde geçirmeyi bekliyoruz."