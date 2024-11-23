Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.S'nin evinden 61 gram ağırlığında 3 bilezik ve 6 çeyrek altının çalınması üzerine çalışma başlattı.

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