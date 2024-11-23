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        Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 08:57
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        Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.S'nin evinden 61 gram ağırlığında 3 bilezik ve 6 çeyrek altının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timinin evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin B.S. olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla ziynet eşyalarıyla yakalanan B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ekipler T.S'ye ziynet eşyalarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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