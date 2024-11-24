Buldan'da kar yağışı etkili oldu
Denizli'nin Buldan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında 1150 rakımlı Süleymanlı Yaylası beyaza büründü.
Öte yandan belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.
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