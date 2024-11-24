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        Buldan'da kar yağışı etkili oldu

        Denizli'nin Buldan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:17
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        Buldan'da kar yağışı etkili oldu
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında 1150 rakımlı Süleymanlı Yaylası beyaza büründü.

        Öte yandan belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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