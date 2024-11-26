Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Vanwijn'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Vanwijn'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Hans Vanwijn'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail'in Hapoel Holon forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Hans Vanwijn'in, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yaptığı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Mutlu Kaya tekrar şarkı söylüyor: İnandığım için bugüne gelebildim
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        'Yenidoğan' davasında 7. duruşma!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!

        Benzer Haberler

        2 kişinin öldüğü yangın söndürme helikopteri kazasında 2 Rus pilota 5'er yı...
        2 kişinin öldüğü yangın söndürme helikopteri kazasında 2 Rus pilota 5'er yı...
        Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Denizli'deki helikopter kazasına yönelik davada 2 Rus pilota hapis cezası
        Denizli'deki helikopter kazasına yönelik davada 2 Rus pilota hapis cezası
        Kamyonun sırtına çarptığı 10 yaşındaki Eymen, ölümden döndü; o anlar kamera...
        Kamyonun sırtına çarptığı 10 yaşındaki Eymen, ölümden döndü; o anlar kamera...
        Denizli'de otomobilin uydu alıcısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de otomobilin uydu alıcısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında