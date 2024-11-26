Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Belçikalı oyuncu Vanwijn'i transfer etti

Hans Vanwijn'in, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yaptığı kaydedildi.​​​​​​​

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail'in Hapoel Holon forması giyen 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

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