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        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşiyle tır sürücüsü de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:11
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        Denizli'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, eşiyle tır sürücüsü de yaralandı.

        Alınan bilgiye göre T.G. (58) idaresindeki tır, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Süleyman Korkmaz'ın (49) kullandığı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan eşi Şirin Korkmaz (47) ile T.G. ise Pamukkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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