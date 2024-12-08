Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kaklık Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri kazaya karışan aracı bulmak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.