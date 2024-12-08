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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:49
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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa C. idaresindeki 32 ACM 216 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri kazaya karıştığını belirlediği araç ile sürücüyü tespit etti.

        Gözaltına alınan Mustafa C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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