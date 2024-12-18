Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol

Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yahşiler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki R.F. jandarmaya başvurarak, kendini üsteğmen olarak tanıtan M.D'nin (30) sahte olduğunu öne sürdüğü 59 bin 600 lirasını aldığını söyledi.