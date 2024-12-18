Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol
Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yahşiler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki R.F. jandarmaya başvurarak, kendini üsteğmen olarak tanıtan M.D'nin (30) sahte olduğunu öne sürdüğü 59 bin 600 lirasını aldığını söyledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şikayet üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli M.D, Aydın'da saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.