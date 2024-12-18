Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol

        Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavas'ta dolandırıcılık şüphelisine adli kontrol
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yahşiler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki R.F. jandarmaya başvurarak, kendini üsteğmen olarak tanıtan M.D'nin (30) sahte olduğunu öne sürdüğü 59 bin 600 lirasını aldığını söyledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şikayet üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli M.D, Aydın'da saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
        Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri'nden iş birliği: Elektrik s...
        Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri'nden iş birliği: Elektrik s...
        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzer...
        'Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçları uydu üzer...
        TFF cezayı açıkladı, Denizlispor dibe demir attı
        TFF cezayı açıkladı, Denizlispor dibe demir attı
        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı
        Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı