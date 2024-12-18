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        Halk ozanları Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nda buluştu

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:16
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        Halk ozanları Denizli 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nda buluştu
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'ndaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aşıklar kendilerini tanıttı.

        2'si yurt dışından 10 ozanın katıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

        Gecede, halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu.

        Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdi.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, katılım sağlayan halk ozanlarına teşekkür ederek, "Bu güzel bir yolculuk ve bu yolculuğu birlikte yapıyor olmak, sanatın her türlüsünü, her farklı rengi bir araya getirebiliyor olmak ve bu birlikteliğin sonucunda yüzü gülen insanların şehrinin başkanı olmak bizim için mutlulukların en büyüğü." dedi.

        Çavuşoğlu, ozanlara plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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