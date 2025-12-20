Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:49
        Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
        Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 20 AZU 40 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Cihan'a (61) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

