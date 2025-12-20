Denizli'de halk otobüsünün çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin kullandığı 20 AZU 40 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Cihan'a (61) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Cihan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
