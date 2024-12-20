Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 70 gram sentetik ecza, 38 gram eroin, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 mermi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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