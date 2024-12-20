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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:26
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda 70 gram sentetik ecza, 38 gram eroin, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 mermi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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