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        Denizli'de ölen kadının kızarmış tavuktan zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine bir kişi tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında ölen bir kadının otopsisinde tavuk zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi, kadının olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldığı esnaf tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:14
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        Denizli'de ölen kadının kızarmış tavuktan zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine bir kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında ölen bir kadının otopsisinde tavuk zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi, kadının olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldığı esnaf tutuklandı.

        Değirmenönü Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta boşandığı eşi Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu.

        Ümit Yeşil'in, polisteki ifadesinde olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine Özveren'in ölümü şüpheli bulundu. Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Dün açıklanan otopsi raporunda Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

        Polis ekipleri, rapor üzerine Özveren ve Yeşil'in kızarmış tavuk aldığı dükkanın işletmecisi S.D'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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