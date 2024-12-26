Denizli'de ölen kadının kızarmış tavuktan zehirlendiğinin belirlenmesi üzerine bir kişi tutuklandı

Ümit Yeşil'in, polisteki ifadesinde olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine Özveren'in ölümü şüpheli bulundu. Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında ölen bir kadının otopsisinde tavuk zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi, kadının olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldığı esnaf tutuklandı.

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