Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli Kayak Merkezi'nin, erken düşen karla yılbaşı ve sömestir tatilinde hizmet verecek olması, ziyaretçi sayısında rekor beklentisini güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesince 8 yıl önce 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kurulan kayak merkezine kara yoluyla kentten yaklaşık 1 saatlik seyahatle ulaşılabiliyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip tesiste, saatte bin kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.

Havanın soğuması, karın yeterli oranda yağması, bu yıl tesisin yılbaşı ve sömestir tatillerinde hizmet verecek olması bölgeye gelecek ziyaretçi sayısında rekor beklentisini yükseltti.

Geçen sezon yeterli kar alamadığı için açılışını 18 Şubat'ta yapan merkez, kar kalınlığının şimdiden 40 santimetreye ulaşmasının ardından yarından itibaren misafirlerine hizmet vermeye başlayacak.

Güzel bir sezon geçirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Doğan, kayak merkezine daha çok İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'daki kayakseverlerin geldiğini ifade etti.

-"Kar kalitesi olarak çok iyi"

Doğan, olumsuz bir hava koşulu olmazsa yarından itibaren kayakseverleri ağırlamaya başlayacaklarını aktararak, "Son kontrolleri yapmak üzere bölgeye geldik. Fen işlerimiz kayak merkezine gelen yolları açıyorlar ve tuzlamasını yapıyor. Arkadaşlarımız pistleri açıyor. Sosyal tesisimiz hazır." dedi.

Tesisin 2016'dan bu yana en fazla ziyaretçiyi 2022'de aldığını dile getiren Doğan, şöyle konuştu: