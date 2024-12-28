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        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:33
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        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada anne, baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.

        Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda karşı istikametten gelen Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal (9) kaldırıldıkları Buldan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer sürücü Turgay Turan ile bu araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan Küçükuysal ailesinin Denizli'den Buldan ilçesine bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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