Pamukkale 2024'e dolu veda edecek

SEBAHATDİN ZEYREK - Bu yıl 2,5 milyon civarında ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de konaklama tesisleri yılın son gününü de dolu geçirecek.

Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri, 2024 yılında da yurt içinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçi çekti.

Bölgeyi 1 Ocak-21 Aralık'ta 2 milyon 416 bin 753 ziyaretçi gezdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, yaz aylarında olduğu gibi yılbaşı ve yarıyıl tatillerinin denk geldiği kış aylarında da tatilcilerden ilgi görüyor.

Yeni yılda yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefleyen Pamukkale'de konaklama tesisleri 2024'e yüzde 100'e yakın dolulukla veda edecek. Yılın son günündeki bu doluluk, turizmcilerin yeni yılda daha fazla turist çekme umudunu artırdı.