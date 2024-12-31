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        Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı

        Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:29
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        Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı
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        Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.

        İlçede dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.

        Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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