Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli, Manisa ve Uşak valileri, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

        Denizli, Manisa ve Uşak valileri, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli, Manisa ve Uşak valileri, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli, Manisa ve Uşak valileri, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut Sarayköy, polis uygulama noktası ve Jandarma Otoyol Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Coşkun, jandarma ekipleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların yeni yılını kutladı, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Denizli Devlet Hastanesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Coşkun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Coşkun son olarak Pamukkale Üniversitesi Amfi Park bölgesindeki uygulama noktasına gelerek burada görevli polis ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

        - Uşak

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu.

        Vali Aktaş, Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ile İzmir-Ankara ile Ankara-İzmir kara yolundaki jandarma ve polis denetim noktalarını ziyaret etti.

        Jandarma ve polis ekiplerinin durdurduğu araçlardaki yolcu ve sürücülerin yeni yılını kutlayarak onlarla sohbet eden Aktaş, araçlarda bulunan çocuklara da çeşitli oyuncaklar verdi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan personeli ve hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Aktaş, daha sonra Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev başındaki personelle bir araya geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne de giden Aktaş, İsmet Paşa Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki polis denetim noktasına da ziyarette bulundu.

        Burada açıklama yapan Aktaş, 32 noktada, 189 ekiple, 706 personelle görev başında olduklarını söyledi.

        - Manisa

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

        Vali Özkan, 2025 yılına huzurlu ve güvenli bir başlangıç yapılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, gece gündüz demeden fedakarca çalışan personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtard...
        Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtard...
        Denizli'de yılbaşında 2 bin 291 kolluk kuvveti görev yapacak
        Denizli'de yılbaşında 2 bin 291 kolluk kuvveti görev yapacak
        Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı
        Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı
        Denizli'de aynı gece 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de aynı gece 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        Merkezefendi direnemedi
        Merkezefendi direnemedi
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü