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        Kale'de yeni hastane için yer tahsisi yapıldı

        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kale ilçesindeki eski cezaevi alanının yeni hastane için tahsis edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:35
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        Kale'de yeni hastane için yer tahsisi yapıldı
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        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kale ilçesindeki eski cezaevi alanının yeni hastane için tahsis edildiğini bildirdi.

        Tin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut devlet hastanesinin depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından yeni hastane yapımı için eski cezaevi alanının tahsisini sağladıklarını belirtti.

        Kale ilçesine yeni bir hastane kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Tin, şunları kaydetti:

        "Kale ilçemizdeki devlet hastanemiz yapılan incelemeler neticesinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süratle harekete geçildi. Kale Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetleri, geçici olarak Toplum Sağlığı Merkezi'nde oluşturulan hizmet alanına taşındı. Oluşturulan bu geçici çözümün ardından kalıcı ve modern bir sağlık yatırımı için hemen çalışmalara hız verildi."

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