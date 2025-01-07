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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:40
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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bekir Bilgiç (62) idaresindeki 20 AKS 427 plakalı traktör, Akköy Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bilgiç'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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