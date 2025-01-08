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        Denizli'de aç kalan yabani domuzlar şehre indi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan yabani domuzlar, yerleşim yerine indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:55
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        Denizli'de aç kalan yabani domuzlar şehre indi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aç kalan yabani domuzlar, yerleşim yerine indi.

        Gerzele Mahallesi'ndeki ormanlık alandan evlerin bulunduğu bölgeye inen yaklaşık 20 yaban domuzu çevrede yiyecek aradı.

        Yiyecek arayışlarına bir süre devam eden sürüyü çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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