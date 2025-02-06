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        Denizli'de dijital ve yeşil dönüşüm çalıştayı yapıldı

        Denizli'de, kentin sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla "Avrupa Birliği Perspektifinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:15
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        Denizli'de dijital ve yeşil dönüşüm çalıştayı yapıldı
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        Denizli'de, kentin sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla "Avrupa Birliği Perspektifinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

        Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe sanayiciler, bilişim sektörü temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

        Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ülke sanayi stratejisi çerçevesinde dijital ve yeşil dönüşümün bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

        Denizli'nin tekstil, metal ve makine gibi sektörlerde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

        "Ancak, bu mirası geleceğe taşımak için değişime ayak uydurmamız ve sanayimizi daha verimli, akıllı ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, dönüşüm sürecinin yalnızca büyük sanayi kuruluşları için değil, tüm firmalarımız için erişilebilir ve yönetilebilir olması kritik önem taşıyor. Değişim, yalnızca teknolojiye entegre olmakla sınırlı değil, aynı zamanda doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve insana değer katan bir sanayi ekosistemi inşa etmek anlamına da geliyor."

        Kasapoğlu kentteki teknokentle iş birliğini artırma konusunda daha fazla gayret edilmesi gerektiğini vurguladı.

        DSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger ise işletmelerin bu yöndeki dönüşüm yolculuğunu hızlandırabilmek ve kent sanayicilerinin dijital dönüşüm alanında atacağı adımları belirleyebilmek için böyle bir etkinliği hazırladıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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