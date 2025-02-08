Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, 26 ilde dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen ve 49 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, 10 ayrı suçtan 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.A.K. ve yağma suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.O. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Pamukkale ve Serinhisar ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri aranan kişilerin yakalanmasında yönelik çalışma yürüttü.

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