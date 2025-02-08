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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:43
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        Denizli'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Pamukkale ve Serinhisar ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri aranan kişilerin yakalanmasında yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 26 ilde dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen ve 49 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, 10 ayrı suçtan 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.A.K. ve yağma suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.O. yakalandı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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