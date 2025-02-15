Denizli'de Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Hayla, elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını belirtti.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin etkinliğe katıldığını söyledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken, bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

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