Denizli'de kamyonet kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu bulundu

Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen açık kasa kamyoneti durduran ekipler, araçta arama yaptı. Ekipler, kapı döşemesine gizlenmiş, kağıda emdirilmiş 70 parça halinde 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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