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        Denizli'de kamyonet kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu bulundu

        Denizli'de kamyonetin kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:43 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:46
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        Denizli'de kamyonet kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu bulundu
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        Denizli'de kamyonetin kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen açık kasa kamyoneti durduran ekipler, araçta arama yaptı. Ekipler, kapı döşemesine gizlenmiş, kağıda emdirilmiş 70 parça halinde 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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