Kale'de soğuk hava etkili oldu
Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığı, ilçe merkezinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
Soğuk nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Cevherpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde tezgah kuran esnaf, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
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