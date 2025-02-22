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        Kale'de soğuk hava etkili oldu

        Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:10
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        Kale'de soğuk hava etkili oldu
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        Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığı, ilçe merkezinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

        Soğuk nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. ​​​​​​​Cevherpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde tezgah kuran esnaf, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri

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