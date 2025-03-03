Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de siren sesiyle oruç açma geleneği 85 yıldır yaşatılıyor

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de siren sesiyle oruç açma geleneği 85 yıldır yaşatılıyor
        ABONE OL

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı.

        Belediye binasının çatısında bulunan ve üç farklı ses çıkaran siren, bir zabıta görevlisi tarafından sahur ve iftar vakitlerinde ezanla çalıştırılıyor.

        Siren, sesin kırsal mahallelere kadar iletilmesine olanak sağlıyor.

        İlçedeki siren sistemi 1940 yılında, ramazan topuna fazla barut konulması nedeniyle zabıta amirinin hayatını kaybetmesi sonrasında kuruldu.

        Halk arasında "canavar düdüğü" olarak anılan siren sistemiyle ilçedeki davul çalma geleneği de sona erdi.

        Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, AA muhabirine, bünyesinde birçok farklı özelliği barındıran ilçenin aynı zamanda ramazanda ve bayramlarda çalan siren geleneğinin olduğunu belirtti.

        Ramazan topuna fazla barut konulması ve zabıta amirinin vefatı nedeniyle 85 yıl önce böyle bir uygulamaya geçildiğini hatırlatan Orpak, "85 yıldır bu siren kullanılmakta. İftar ve sahurlarda davul ve top yerine tüm halkımıza uyarı vermekte. Bu nedenle ayrıca ramazan davulu kullanılmamaktadır. Bu da Buldan'ın yine ayrı bir farklılığı olarak dikkat çekiyor." dedi.

        Mehmet Ali Orpak, siren sisteminin oldukça yüksek bir ses çıkardığını ve tüm ilçeden rahatlıkla duyulabildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray: 98-96
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray: 98-96
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı toprağa verildi
        Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı toprağa verildi
        Denizli'de çayda cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Denizli'de çayda cesedi bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu
        Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu
        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'nın derede cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 4 yaşındaki Nazlı'nın derede cansız bedeni bulundu (2)