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        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket

        Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasında emeği geçen 2 bekçiye plaket verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:22
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        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket
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        Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasında emeği geçen 2 bekçiye plaket verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri, 26 dosyadan toplam 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasında üstün başarı ve gayret gösterdi.

        Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, polisevinde düzenlenen törende bekçileri tebrik ederek, plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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