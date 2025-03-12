Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, polisevinde düzenlenen törende bekçileri tebrik ederek, plaket takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri, 26 dosyadan toplam 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasında üstün başarı ve gayret gösterdi.

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