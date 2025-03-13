Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.K. (26), maktul Yasin Karaobalı'nın yakınları katıldı, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen B.K, arkadaşlarıyla maç izlemeye gittiğini, stadyum çıkışında Yasin Karaobalı ile tartıştıklarını söyledi.

Karaobalı'ya bir kez bıçak savurduğunu öne süren B.K, "Yasin'e hiçbir şekilde vurmadım, yumruk atmadım, sadece bir kere bıçak salladım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Öldürme niyetinde değildim." dedi.

Maktulün babası müşteki Şenol Karaobalı ise maç çıkışında bir grubun kendisine hakaret ettiğini savunarak, kavgayı ayırmaya çalıştığını, oğlunun yere yığıldığını, yerde de darbedildiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Lise 1. Caddesi'nde 14 Ocak'ta çıkan kavgada B.K, Karaobalı'yı bıçakla yaralamış, yaralı Karaobalı tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan B.K. tutuklanmış, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.