Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kınıklı Mahallesi'nde tartıştığı Alperen Karaca'yı (20) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A.H'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının ifadesinde, Karaca ile kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıklarını, ardından buluştukları yerde çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

        Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda, önceki gün E.A.H. tartıştığı Alperen Karaca'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan E.A.H. saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket
        Denizli'de hükümlüyü yakalayan bekçilere plaket
        Denizlispor'da buzlar eridi
        Denizlispor'da buzlar eridi
        Pamukkale 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
        Pamukkale 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı