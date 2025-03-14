Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 cep telefonu ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çalışma yürüttü.

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