Denizli Yeşilay Şube Başkanı Şirin, öğrencilere bağımlılıklarla mücadeleyi anlattı
Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrencilere, kurumun bağımlılıklarla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrencilere, kurumun bağımlılıklarla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Şirin, PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sektör Günleri" başlıklı programda, Yeşilay olarak gece gündüz demeden sahada çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirtti.
Bağımlılıklarla mücadele eden ettiklerini aktaran Şirin, "Daha önce çok alkol, tütün bilinirdi. Şimdi biz teknoloji ve kumar bağımlılığı alanlarında da varız. Hiçbir zaman için hiçbir bağımlılık küçümsenecek bir bağımlılık değildir. Eğer bir bağımlılığınız var ise kesin özgür değilsiniz. Kullanılan maddenin adı ne olursa olsun bunları sizin kendinizi özgür hissettiğinizi düşündürüp sizi ona tutsak edilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla Yeşilay toplumumuzun bu konudaki farkındalığını arttırmak için muhtelif çalışmalar yapıyor." diye konuştu.
Programda Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ve Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Kemal Sözkesen de birer sunum yaptı.
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